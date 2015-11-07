أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| حاكم دبي يوجه رسالة شكر وإعزاز للجنود الإماراتيين العائدين من اليمن

Google+ Print
استقبال الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن

استقبال الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر للجنود الإماراتيين العائدين من اليمن بعد اشتراكهم ضمن أعمال القتال التي تشنها قوات “التحالف العربي” ضد المترمدين الحوثيين.

وكتب “آل مكتوم” سلسلة تغريدات، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلاً: “أقولْ لْجِنودْ الوِطنْ :أسودْ الجزيرهْ حِماةْ الحِمَىَ،إماراتِكمْ في فَـرَحْ وإنتصارْ..وأفعالِنااليوم تِتْكَلما”.

وتابع: “بكل فخر واعتزاز استقبلنا اليوم الدفعة الأولى من جنودنا العائدين من اليمن بعد أداء بطولي في دعم الحق والشرعية “.

وأضاف: “رجع جنودنا وقلوبهم ما زالت مع إخوانهم في أرض المعركة .. وبعد أن رفعوا الرأس بسلسلة انتصارات فاجأت العدو قبل الصديق “.

واختتم: “أقول لجنودنا .. شكراً لكم .. وشكراً لآبائكم وأمهاتكم وأهليكم ..بارك الله لكم هذا الشرف .. وهذه العودة المجيدة .. وهذه المنجزات الفريدة .”

استقبال الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن

استقبال الجنود الإماراتيين العائدين من اليمن

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا