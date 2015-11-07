صور| حاكم دبي يوجه رسالة شكر وإعزاز للجنود الإماراتيين العائدين من اليمن

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر للجنود الإماراتيين العائدين من اليمن بعد اشتراكهم ضمن أعمال القتال التي تشنها قوات “التحالف العربي” ضد المترمدين الحوثيين.

وكتب “آل مكتوم” سلسلة تغريدات، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلاً: “أقولْ لْجِنودْ الوِطنْ :أسودْ الجزيرهْ حِماةْ الحِمَىَ،إماراتِكمْ في فَـرَحْ وإنتصارْ..وأفعالِنااليوم تِتْكَلما”.

وتابع: “بكل فخر واعتزاز استقبلنا اليوم الدفعة الأولى من جنودنا العائدين من اليمن بعد أداء بطولي في دعم الحق والشرعية “.

وأضاف: “رجع جنودنا وقلوبهم ما زالت مع إخوانهم في أرض المعركة .. وبعد أن رفعوا الرأس بسلسلة انتصارات فاجأت العدو قبل الصديق “.

واختتم: “أقول لجنودنا .. شكراً لكم .. وشكراً لآبائكم وأمهاتكم وأهليكم ..بارك الله لكم هذا الشرف .. وهذه العودة المجيدة .. وهذه المنجزات الفريدة .”