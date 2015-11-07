أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. كفور نجم بالشرقية تشيع جثمانى طفلين ضحايا السيول بدولة الأردن

Google+ Print
بالصور.. كفور نجم بالشرقية تشيع جثمانى طفلين ضحايا السيول بدولة الأردن بالصور.. كفور نجم بالشرقية تشيع جثمانى طفلين ضحايا السيول بدولة الأردن
شيع المئات من أهالى قرية كفور نجم بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمانى طفلين لقيا مصرعهما بالأردن فى السيول التى تعرضت لها الخميس.

والطفلان هما "حمدى أحمد جمعة " 12 سنة وشقيقه "أمير" 4 سنوات، حيث تم دفنهما فى مقابر الأسرة وسط دموع وصراخ سيدات القرية على هذا الحادث الأليم.

يذكر أن والد الطفلين يعمل بدولة الأردن، ومقيم بالدوار الثانى فى العاصمة عمان، ودخلت مياه السيول الجارفة الحجرة التى يعيش فيها هو وزوجته وطفلاهما والكائنة بالبدورم ناحية جراح، فمات الضحيتان غرقا فيما نجحت قوات الحماية المدينة فى إنقاذ حياة الأم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365