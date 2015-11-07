بالصور.. كفور نجم بالشرقية تشيع جثمانى طفلين ضحايا السيول بدولة الأردن

شيع المئات من أهالى قرية كفور نجم بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمانى طفلين لقيا مصرعهما بالأردن فى السيول التى تعرضت لها الخميس.

والطفلان هما "حمدى أحمد جمعة " 12 سنة وشقيقه "أمير" 4 سنوات، حيث تم دفنهما فى مقابر الأسرة وسط دموع وصراخ سيدات القرية على هذا الحادث الأليم.

يذكر أن والد الطفلين يعمل بدولة الأردن، ومقيم بالدوار الثانى فى العاصمة عمان، ودخلت مياه السيول الجارفة الحجرة التى يعيش فيها هو وزوجته وطفلاهما والكائنة بالبدورم ناحية جراح، فمات الضحيتان غرقا فيما نجحت قوات الحماية المدينة فى إنقاذ حياة الأم.



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