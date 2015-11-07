تنفيذ 68 قرار إزالة وفتح 5 منافذ لتوزيع السلع الغذائية بمركز ديروط شمال أسيوط‎

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة التي بلغت 68 قرارًا إزالة كما قامت الحملة بتحرير 57 محضرًا إشغال ونظافة و 5 محاضر بيئة بالإضافة إلي رفع 1300 م3 من مخلفات النظافة و1700 م3 من مخلفات الترع، صرح بذلك أيمن محمد محروس رئيس مركز ومدينة ديروط.

وأضاف محروس بأن تعليمات واضحةً صدرت من المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط بالعمل على تنفيذ قرارت إزالة التعديات والمنشآت المخالفة بحزم وفاعلية ومنع تجريف الأراضي الزراعية أو التعدي عليها.

وقال رئيس المركز أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسيوط جرى افتتاح 5 منافذ لتوزيع السلع الغذائية واللحوم على المواطنين مؤكدًا على تشديد المحافظ على وصول الدعم لمستحقيه مع تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محروس أن قرارات الإزالة التي نفذت بـ 5 قرى تابعة للمركز بالتنسيق مع قوات الشرطة والسعي بشكل مستمر في الحفاظ علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة من المساس بها والتعدي عليها دون وجه حق مضيفاً أنه تم تحرير 31 محضر إشغال و26 محضر نظافة للأهالي و5 محاضر بيئة وإصدار قراينر لغلق محلات مخالفة نتيجة لبيعها سلع منتهية الصلاحية.

وأضاف رئيس المركز أنه جرى رفع 1300 متر مكعب من مخلفات المنازل ونقلها إلي أماكنها المخصصة بعيدًا عن المدينة وإعادة فرزها وتدويرها مرة أخري بالإضافة إلي رفع 1700 متر مكعب من مخلفات الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرية الري.