بالفيديو.. خديجة امرأة بلا وجه بسبب مرض نادر أخفى ملامحها

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على حالة غريبة لامرأة هندية، تعانى من متلازمة نادرة جعلتها "بلا وجه" وهو ما قضى على شكلها وملامحها.

وكانت المرأة الهندية التى تدعى "خديجة خاتون" تبلغ من العمر 21 عاماً، ولا تعرف حتى إذا كان لديها عينين أو أنف أو فم، أم لا، فهى لا تملك سوى شق صغير على الجانب الأيسر من وجهها.

>ويعتقد الأطباء أن خاتون تعانى من متلازمة تسمى "الورم العصبى الليفى"، وهو من الأمراض الوراثية التى تسبب تورما وتشوها للملامح، وعلى الرغم من التشوهات المدمرة التى أصابتها فإنها تؤكد أنها سعيدة.

ولدت خديجة فى منزلها، فى كلكتا فى البنغال الغربية بشرق الهند، من أبوين مسلمين، وأدرك والدها راشد الملا (60 عاما) ووالدتها أمينة بيبى، 50 عاماً، إصابة خديجة بالورم العصبى الليفى عندما بلغت سنتين من عمرها.

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وولدت خديجة بالجفون الثقيلة السميكة، وأقامت فى المستشفى لمدة ستة أشهر، وأجريت لها العديد من الاختبارات ولكن الأطباء أكدوا فى نهاية المطاف أنه لم يكن هناك شىء يمكن القيام به لتحسين حالتها.

>وأضافت خديجة أنها تحب الحياة وتتحدث إلى والدتها عن الحياة الجميلة وتذهب للتنزه بالقرب من منزلها، وتحب شرب الشاى.



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