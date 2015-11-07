بالصور.. الاحتلال الاسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى فى الخليل

>أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل، أمام المصلين المسلمين، بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى "عيد سبت سارة".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير الحرم الإبراهيمى الشيخ منذر أبوالفيلات قوله إن "سلطات الاحتلال أغلقت جميع أروقة وساحات الحرم الإبراهيمى الشريف، أمام المصلين المسلمين، من الساعة الثالثة بعد عصر أمس الجمعة، وستواصل إغلاقه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

من جهته، أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى الشيخ يوسف ادعيس أن هذه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية التى تطال بيوت العبادة، تعتبر تعديا صارخا على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التى كفلتها الشرائع والقوانين الدولية، وشدد على أن الحرم الإبراهيمى هو "مسجد إسلامى خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه ولا علاقة لليهود فيه وجميع الإجراءات المتخذة بحقه باطلة".

وأضاف أن هذا الإغلاق ليس الأول للحرم الإبراهيمي، بل يأتى ضمن مسلسل الاعتداءات المستمرة عليه، علاوة على استمرار منع رفع الآذان من على مآذنه والسماح للمستوطنين باستباحته.. موضحا أن الاحتلال يسعى لفرض الهيمنة الإسرائيلية عليه بقوة السلاح وتحويله إلى كنيس يهودي.

ودعا ادعيس، الفلسطينيين إلى رفض القرار الإسرائيلى وشد الرحال إلى الحرم الإبراهيمى لعمارته.. مطالبا المجتمع الدولى بالالتزام بمسئولياته والضغط على حكومة الاحتلال لوقف اعتداءاتها بحق المقدسات الإسلامية فى فلسطين، خاصة الحرم الإبراهيمى والمسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى عادة ما تقوم بإغلاق الحرم الإبراهيمى لمدة عشرة أيام فى السنة، وذلك بموجب قرارات لجنة "شمجار" الإسرائيلية التى تشكلت عقب ارتكاب أحد مستوطنى "كريات أربع" المقامة على أراضى الفلسطينيين شرق مدينة الخليل، مجزرة بحق المصلين أثناء تأديتهم صلاة الفجر فى الحرم، فى فبراير 1994، حيث قسمته اللجنة ووضعت جدولا بإغلاقه أمام المسلمين فى الأعياد اليهودية.



>