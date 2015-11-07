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بالصور.. المعارضة السورية: مقتل 15 شخصا فى قصف على "دوما" بريف دمشق

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بالصور.. المعارضة السورية: مقتل 15 شخصا فى قصف على "دوما" بريف دمشق بالصور.. المعارضة السورية: مقتل 15 شخصا فى قصف على "دوما" بريف دمشق

>أكدت مصادر بالمعارضة السورية مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات إثر غارات شنتها طائرات تابعة للجيش السورى على مدينة "دوما" بريف دمشق.

وقالت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية اليوم السبت - إن "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب عشرات بجروح إثر تلك الغارات الجوية"، مشيرة إلى وجود اصابات فى حالة حرجة بين الجرحى.

ومن ناحية أخري، ذكرت تقارير إعلامية أن معارك عنيفة لا تزال مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحين معارضين فى الجهة الشمالية والشمالية الشرقية من بلدة معان بريف حماه الشمالى الشرقى.
>وكانت مصادرعسكرية قد أشارت فى وقت سابق إلى إن وحدات من الجيش السورى سيطرت على قرية الصفصافة بريف حماة الشمالى الغربى بعد القضاء على عدد كبير من الإرهابيين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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