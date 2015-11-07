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فيلم في الجول - حازم إمام: كنت أعرف أن أبو تريكة سيصبح لاعبا كبيرا وهو في الترسانة

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فيلم في الجول - حازم إمام: كنت أعرف أن أبو تريكة سيصبح لاعبا كبيرا وهو في الترسانة فيلم في الجول - حازم إمام: كنت أعرف أن أبو تريكة سيصبح لاعبا كبيرا وهو في الترسانة

في عيد ميلاده الـ37.. يقدم FilGoal.com فيلم تسجيلي مع نجوم والعالم العربي عن الماجيكو محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي المعتزل.

حازم إمام ووائل جمعة وسيد معوض وعصام الشوالي وفهد العتيبي وحازم الكاديكي وغيرهم تحدثوا عن أبو تريكة.

حازم إمام الثعلب الصغير تحدث عن أبو تريكة وكيف كان لاعبا رائعا منذ أن كان في الترسانة وتنبأ له بمستقبل رائع لو انضم لناد كبير.

وقال حازم "أبو تريكة لعب أمامنا مع الترسانة وعلى الرغم من أننا فزنا وهم هبطوا للدرجة الثانية كان لاعبا مميزا، في إحدى الكرات راوغ وائل القباني بطريقة رائعة لكن تسديدته علت العارضة".

وأضاف "كنت أعرف أنه لو انضم لناد كبير سيصبح لاعبا كبيرا".

وأردف "أنا كنت أحب المراوغة جدا.. أراوغ أي لاعب ثم عندما أذهب أمام المرمى لا أهتم كثيرا ولا أركز في التسديد.. أبو تريكة مميز عني في هذه النقطة فهو يستطيع أن يسجل أهدافا كثيرة أمام المرمى".

شاهد الفيلم

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فيديو اليوم السابع

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