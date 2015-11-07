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«المؤبد» لمتهم بإحراق كنيسة «كرداسة»

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«المؤبد» لمتهم بإحراق كنيسة «كرداسة» «المؤبد» لمتهم بإحراق كنيسة «كرداسة»

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار “محمد ناجي شحاتة”، بالسجن المؤبد على المتهم “أحمد حسن خراط” لما نسب إليه في قضية “إحراق كنيسة كرداسة” وتغريمه 20 ألف جنيه وألزمته بالمصروفات.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية والذى كان واحدًا من 73 متهمًا شملهم أمر الإحالة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام، أمام حركة سير المواصلات العامة ومقاومة السلطات.

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