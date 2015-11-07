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توقعات بزيادة معدلات الضربات الجوية ضد داعش

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توقعات بزيادة معدلات الضربات الجوية ضد داعش توقعات بزيادة معدلات الضربات الجوية ضد داعش

طائرات أمريكية -أرشيفية

قال قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية يوم السبت إن قوات الولايات المتحدة والتحالف ستزيد على الأرجح ضرباتها الجوية ضد أهداف تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال الأسابيع المقبلة بعد فترة هدوء في سبتمبر وأكتوبر.

وبحسب رويترزأبلغ اللفتنانت جنرال تشارلز براون الصحفيين في المؤتمر الدولي لقادة القوات الجوية في دبي إن تقليص الضربات الجوية كان بسبب الطقس وبطء وتيرة الأنشطة على الأرض وليس بسبب الضربات الجوية الروسية في المنطقة.

وأضاف أن القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة يزيدون من أنشطتهم على الأرض مما قد يتيح مزيدا من الفرص حتى تنفذ الولايات المتحدة وحلفاؤها المزيد من الضربات الجوية ضد أهداف التنظيم المتشدد.

وقال “إذا لم يمارس (مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية) أنشطة فسيكون من الصعب توجيه ضربات ولا سيما بالنسبة لعدو يمكن أن يختبئ وسط المدنيين.”

كما رفض براون الانتقادات بأن الولايات المتحدة لا تستخدم الضربات الجوية بشكل كبير أو فعال كلما أمكن ذلك قائلا إن قوات التحالف تسعى لتفادي وقوع خسائر في صفوف المدنيين الأمر الذي قد يعزز مساعي التجنيد لصفوف الدولة الإسلامية

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