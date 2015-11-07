الداخلية تعيد 3 متغيبين فى وسائل النقل والمواصلات لأحضان أسرهم

ساعدت الخدمات الأمنية بشرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد الفيوم فتاة تدعى (خ.ع.ع) ضلت طريقها باستقلالها أحد القطارات خطأ بالعودة لوالدها وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الفتاة الشكر وأعرب عن امتنانه لرجال الشرطة على الجهد المبذول لإعادة ابنته.

كما تمكن رئيس مباحث نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادى بمساعدة الفتاة (هـ.غ.س) والتى ضلت طريقها، حيث تم تسليمها إلى والدها وأخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

كما تمكنت الخدمات الأمنية بمحطة الدمرداش بمترو الأنفاق بمساعدة الطفلة (ض.ع.ت) 6 سنوات والتى ضلت طريقها، حيث تم تسليمها إلى والدتها بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها، وقدمت والدة الطفلة الشكر وأعربت عن امتنانها لرجال الشرطة على الجهد المبذول لإعادة ابنتها.