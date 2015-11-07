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فيريرا: الزمالك لم يخسر السوبر بسبب ضعف المستوى

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فيريرا: الزمالك لم يخسر السوبر بسبب ضعف المستوى فيريرا: الزمالك لم يخسر السوبر بسبب ضعف المستوى

يرى جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك أن فريقه لم يخسر مباراة السوبر المصري لصالح منافسه اللدود الأهلي بسبب ضعف الأداء فوق الميدان.

وتقدم الزمالك بهدف لعمر جابر في المباراة التي أقيمت في الإمارات أكتوبر الماضي لكن الأهلي نجح في اقتناص اللقب في النهاية بالفوز 3-2.

وقال فيريرا لموقع ناديه على الإنترنت:"الإعلام البرتغالي تابع مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي".

وأضاف "لم نخسر هذه المباراة بسبب سوء المستوى لكن الظروف كانت معاكسة. أضعنا ركلة جزاء واحتسبت علينا أخرى غير صحيحة".

وأتم "اللاعبون تعلموا الدرس جيدا من هذه المباراة".

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فيديو اليوم السابع