أحمد الشناوي يكشف عن مثله الأعلى محليا وعالميا

كشف أحمد الشناوي حارس الزمالك عن مثله الأعلى من حراس المرمى المحليين والعالميين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الحياة.

ويعد لاعب المصري البورسعيدي السابق هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر الذي يعتمد عليه المدير الفني هيكتور كوبر الأرجنتيني.

وقال الشناوي:"مثلي الأعلى هو والدي الذي لعب خمسة مواسم في الدوري الممتاز مع المريخ البورسعيدي".

وأضاف "كانوا يشبهونه بالحارس الكبير إكرامي فكان يركض مثله في الملعب".

وأردف "من الحراس العالميين أحب إيكر كاسياس وجيانلويجي بوفون وحاليا الأفضل في العالم مانويل نوير وديفيد دي خيا".