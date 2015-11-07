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الجفاف في الحمل .. هل أنت مصابة به؟

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الجفاف في الحمل .. هل أنت مصابة به؟ الجفاف في الحمل .. هل أنت مصابة به؟

الأربعاء 04-11-2015 18:51

عندما يطل فصل الشتاء، يتغير الطقس فجأة، خصوصاً في الدول الخليجية، وهذا التغير يعرضك للجفاف في حملك. وبسبب الاضراب قد تصابين بتعرق القلق، وتزداد مرات الغثيان الصباحي، فيصاحبك صداع مستمر، وتغيير في لون البول، جفاف البشرة، والإمساك.

للوقاية والعلاج
- اشربي الكثير من الماء والعصائر، وتناولي الخضروات الغنية بالماء مثل: الخيار، البطيخ.
- اجلسي في مكان بدرجة برودة معتدلة.
- رطبي بشرتك باستمرار بكريمات العناية الطبية، وضعي واقياً الشمس الطبي.
- ارتدي الملابس الفضفاضة التي لا تسبب التعرق.
- ابتعدي عن تناول الأطعمة الغنية بالأملاح.

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سيدتي