ملابس المولود أول الشتاء

السبت 07-11-2015 18:12
إذا كانت ولادتك أول الشتاء، فأنت في هذا الفصل تحتاجين لثياب مولود ضرورية، إليك هذه القطع التي لا تستغني عنها أي أم؟
- بيجامات من قطعتين، سويتر أو جاكيت، مناسب للجو الذي تعيشين فيه.
- حذاء قماشي ليدفئ قدميه وأصابعه الصغيرة؛ لأنَّ الجوارب تنخلع بسهولة، والأحذية غير ضروريَّة للطفل الوليد.
- قفازات وقبعات للتدفئة.
- Baby gowns تشبه الجلباب، لكن لها أزرار من الأسفل، وهي تسهل عليكِ تغيير حفاضات مولودك.
- بطانية للفه بها عند الخروج، أو عند حمله أو لتغطيته بها في عربته، أو هو على مقعد السيارة.