ملابس المولود أول الشتاء

إذا كانت ولادتك أول الشتاء، فأنت في هذا الفصل تحتاجين لثياب مولود ضرورية، إليك هذه القطع التي لا تستغني عنها أي أم؟

- بيجامات من قطعتين، سويتر أو جاكيت، مناسب للجو الذي تعيشين فيه.

- حذاء قماشي ليدفئ قدميه وأصابعه الصغيرة؛ لأنَّ الجوارب تنخلع بسهولة، والأحذية غير ضروريَّة للطفل الوليد.

- قفازات وقبعات للتدفئة.

- Baby gowns تشبه الجلباب، لكن لها أزرار من الأسفل، وهي تسهل عليكِ تغيير حفاضات مولودك.

- بطانية للفه بها عند الخروج، أو عند حمله أو لتغطيته بها في عربته، أو هو على مقعد السيارة.