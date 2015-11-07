تعرَّفي على حزام أمان طفلك.. باﻷسعار واﻷنواع

مشاهد مواقف ضياع الأطفال في الأسواق ومدن الألعاب تكاد تتكرر يومياَّ، وتتكرر معها هواجس ومخاوف الأهالي من تعرُّض صغارهم لمآسي الضياع وربما الخطف وإن كانت حالات محدودة جداً حتى أصبح هناك من يمتنع عن اصطحاب أطفاله لـ«المولات» ومواقع الازدحام وربما المتنزهات في حين أصبح من المفترض أن تكون هناك حلول تقنيَّة متعدِّدة لهذه المعاناة، حلول يلجأ لها كل الأهل بلا استثناء للحدِّ من معاناة البحث عن أطفالهم المفقودين في الأماكن المزدحمة وننسى الطريقة التقليديَّة في البحث عنهم بواسطة «الميكرفون» وتكرار عبارة «يوجد طفل ضائع»، أو عن طريق سؤال الموجودين.

«سيدتي وطفلك» التقت بالصيدلاني الإكلينيكي، الدكتور عصام عبد الغني الجمل، ليحدثنا عن حزام الأمان لأطفالنا، وأهم النصائح التي يجب على كل أُم مراعاتها قبل استخدام الحزام، وما هي الأنواع المتوفرة في الأسواق وأحسنها.

• ما هو حزام الأمان أو Baby Harness؟

هذا المنتج عبارة عن حزام أمان للطفل يرتديه الطفل في الجزء العلوي من جسده ويكون طرفه في يد الأم، وذلك لحمايته من الضياع وللحفاظ على سلامته. ويستخدم هذا المنتج في الخارج منذ سنوات عديدة وخضع لكثير من التطوير حتى ظهر بأشكاله الحاليَّة.

• في أي سن يمكن استخدام حزام الأمان لطفلك؟

يبدأ استخدام حزام الأمان للطفل مع بداية قدرته على المشي والحركة. ويوجد بعض أحزمة الأمان مخصصة للأطفال في فترة الحبو ويمكن استخدام حزام

الأطفال مع الأطفال حتى عمر 4 سنوات.

• أنواع وأسعار حزام الأمان

ـ حزام الأمان من ماذركير MOTHERCARE BABY HARNESS

سعر حزام الأمان من ماذر كير 50 ريالاً، وهو مناسب للأطفال حتى سن 4 سنوات.

ـ حزام الأمان من شيكو CHICCO BABY HARNESS

بسعر 65 ريالاً، وهو مناسب من عمر 12 إلى 18 شهراً.

ـ حزام الأمان من جولد باج GOLD BUG

يتميَّز بأشكال شخصيات الكرتون وما شابهها، وهو عبارة عن شنطة على ظهر الطفل من الممكن أن يضع بها أشياءه وذلك لتشجيعه على ارتدائه.

تتراوح أسعاره بين 85 إلى 100 ريال.

ـ وهنالك أنواع أخرى تباع في الصيدليات الكبرى ومحال مستلزمات الأطفال بعضها من الأحزمة العاديَّة وبعضها ذات تصاميم مختلفة ومنها ما هو مُصنع في الصين وما هو إيطالي الصنع.

وتتراوح الأسعار بين 25 و50 وحتى 95 ريالاً.

• متى تحتاجين إلى استخدام حزام الأمان؟

تحتاج الأم إلى استخدام حزام الأمان في بعض الأماكن التي ترغب فيها في الاطمئنان على سلامة طفلها مثل الأماكن المزدحمة أو عند الخروج في مجموعات كبيرة مثل النزهات العائليَّة. وإليك بعض الحالات التي تحتاجين فيها منتج حزام الأمان:

• عند الذهاب إلى مراكز التسوق.

• الوجود في أي منطقة مزدحمة.

• الذهاب إلى أحد المعارض أو الحدائق.

• الذهاب إلى أماكن سياحيَّة مثل المتاحف.

• عند السفر.

• أثناء توصيل أحد أطفالك الآخرين إلى المدرسة. أي وقت تكونين فيه في الخارج ويوجد العديد من الأطفال حولك.

• عندما تكون يداك مشغولتين في حمل كثير من الأشياء.

• طفلك يرفض أن تقومي بإمساك يده ويجذبها من يدك.

• عندما تكونين طويلة ويكون الامساك بيد طفلك أمراً مؤلماً بالنسبة لك.