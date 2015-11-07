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انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية بالرياض

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انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية بالرياض انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية بالرياض

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انطلق صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض اجتماع مجلس كبار المسئولين فى وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، برئاسة الأمير تركى بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات الدولية، وذلك فى إطار التحضير لأعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى ستعقد يومى 10 و11 نوفمبر الجارى برئاسة المملكة العربية السعودية.

وصرح مدير إدارة الأمريكتين بالجامعة العربية السفيرإبراهيم محيى الدين، أن اجتماع مجلس الجامعة التشاورى سيتناول استكمال الاستعدادات للقمة العربية الأمريكية الجنوبية المقررة بالرياض الشهرالمقبل، من نواحيها اللوجيستية والفنية والتشاور حول الموضوعات التى ستعرض على القمة ومشروع "إعلان الرياض" الذى سيصدر فى ختام أعمال هذه القمة.

وقال السفير إبراهيم محيى الدين، إنه سيتم خلال القمة تبنى مشروع إعلان الرياض الذى سيصدر عن القمة فى دورتها الرابعة، بالإضافة إلى بيان ختامى يتضمن ملخصا لأهم القضايا المعروضة على جدول الأعمال، موضحا أن مشروع جدول أعمال القمة يتضمن عددا من القضايا السياسية التى تهم الجانبين، وفى صدارتها القضية الفلسطينية إلى جانب تطورات الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا، إلى جانب القضايا التى يركز عليها الجانب الأمريكى الجنوبى ومنها قضية جزر المالفينوس المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا.

وأشاد محيى الدين بموقف دول أمريكا الجنوبية ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الدول كانت سباقة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة عضو غير مراقب فى الأمم المتحدة.

كما سيناقش المندوبون الدائمون التنسيق العربى خلال إطلاق الحوار الاستراتيجى المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والاجتماع الرابع للمندوبين الدائمين مع نظرائهم الأوروبيين أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى المقررعقده فى بروكسيل يوم 25 نوفمبر المقبل.

وتتكون القمة (العربية /الجنوبية) من 34 دولة؛ منها 12 دولة من أمريكا الجنوبية هى: الأرجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وشيلى، وكولومبيا، والإكوادور، وجويانا، وباراجواى، وبيرو، وسورينام، وأوروجواى، وفنزويلا، و22 دولة عربية هى والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، والإمارات والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن، وجيبوتى، بالإضافة إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن هناك ثلاث قمم عقدت حتى الآن؛ الأولى فى برازيليا فى (10-11) مايو 2005، والثانية فى الدوحة فى 31 مارس 2009، والثالثة فى ليما فى 2 أكتوبر 2012، والتى اتسمت بأنها أول قمة تُعقد بين ممثلى الدول العربية ودول القارة الأمريكية الجنوبية فى أعقاب ثورات الربيع العربى.

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