تنظيم"داعش" يفرج عن 37 مسيحيا آشوريا فى شمال شرق سوريا

>أفرج تنظيم داعش اليوم السبت عن 37 مسيحيا آشوريا، معظمهم من النساء، كان قد خطفهم قبل أكثر من ثمانية اشهر فى محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا، وفق ما أكدت منظمات آشورية والمرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد الاشورى لحقوق الانسان فى بريد الكترونى أن "تنظيم الدولة الإسلامية الارهابى اطلق سراح 37 شخصا كان قد اختطفهم يوم 23 فبراير الماضى اثناء اجتياحه للقرى والبلدات الآشورية على نهر الخابور فى محافظة الحسكة".

وأفاد مصدر فى المرصد الآشورى لوكالة فرانس برس بأن المفرج عنهم "يتوزعون بين 27 امرأة وعشرة رجال، معظمهم من كبار السن، وقد وصلوا صباحا غلى بلدة تل تمر الآشورية اتين من مناطق تحت سيطرة التنظيم قرب مدينة الحسكة".

وأكد المرصد السورى لحقوق الانسان نبأ الافراج عن المخطوفين، تزامنا مع اشارة مدير الشبكة الآشورية لحقوق الانسان أسامة ادوار الذى يتخذ من ستوكهولم مقرا، إلى أن "معظم المفرج عنهم يتحدرون من بلدتى تل شاميرام وتل جزيرة" فى ريف الحسكة الشمالي.

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