مصدر أمنى أردنى: حددنا هوية الجناة فى حادث طعن المصريين

أفاد مصدر أمنى بمديرية الأمن العام الأردنية، بأنه تم تحديد هوية الجناة فى حادث طعن الشابين المصريين ولا يزال البحث جاريا لضبطهم.

وقال المصدر الأمنى، إن الحادث وقع الليلة الماضية نتيجة خلاف فيما بين الشابين المصريين والجناة.. واصفا حالة المصاب الأول بأنها "سيئة" أما الثانى فوصفها بـ"المتوسطة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم العثور اليوم فى منطقة الشونة الجنوبية بمنطقة الأغوار جنوب الأردن على جثمان حارس مصرى (33 عاما) مصابا بعيار نارى فى الرأس ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سبب إطلاق النار.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولون فيديو لطعن شاب مصرى بالأردن

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