الأردن ينفى تصريحات إسرائيل عن استكمال شــروط عـطـاء حـفــر قنـاة البحرين

نفى مصدر مسئول فى وزارة المياه والرى الاردنية تصريح وزير الداخلية الاسرائيلى سلفان شالوم عن استكمال بلاده والأردن شروط اعطاء دولى مشترك لحفر قناة "البحرين".

كان شالوم قد صرح أول أمس الخميس أن مشروع القناة سيستخدم لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة وسيتم تقسيم المياة العذبة بين اسرائيل والاردن بحيث يتلقى الاردن اكثر من ربع هذه الكمية.

وقال المصدر الاردنى المسئول، الذى لم يتم تسميته فى تصريحات لصحيفة "الدستور" الاردنية الصادرة اليوم السبت أن الخط الناقل للمياه المحلاة من البحر الاحمر سيكون عبارة عن انبوب ناقل وليس قناة مائية، وان المياه الراجعة بعد التحلية سيتم ضخها إلى البحر الميت عبر انبوب ناقل للمياه اضافة إلى كميات اخرى من المياه لزيادة منسوب مياه البحر الميت والعمل على انقاذه من الانحسار وان حصص وكميات المياه التى تحدث عنها المسئول الاسرائيلى غير دقيقة.

يذكر أن الاردن وإسرائيل وقعتا فى وقت سابق اتفاقية لتحلية المياه من البحر الاحمر وتبادل كميات منها بين محطة التحلية فى العقبة إلى إيلات ومن بحيرة طبريا عبر خط دجانيا إلى الأردن، حيث سيتم سحب 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر فى المرحلة الأولى لتصل إلى 2 مليار متر مكعب سنويا بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع الذى سيوفر للجانب الفلسطينى 30 مليون مترا مكعبا من المياه المحلاة الصالحة للشرب.

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