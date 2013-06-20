أخبار عاجلة

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة الممثل James Gandolfini عن عمر 51 عاماً

Google+ Print
وفاة الممثل James Gandolfini عن عمر 51 عاماً وفاة الممثل James Gandolfini عن عمر 51 عاماً

توفّي الممثل الأمريكيّ James Gandolfini، الذي اشتهر بدور "طوني سوبرانو"، في مسلسل "The Sopranos"، عن عمر ناهز 51 عاماً، إثر تعرّضه لأزمة قلبيّة، خلال وجوده في إيطاليا.
وأدّى Gandolfini دور زعيم "عائلة" سوبرانو الإجرامّة في المسلسل الذي يتناول موضوع المافيا الإيطاليّة في ولاية نيوجيرسي الأمريكيّة.
وتقول الأنباء إن Gandolfiniكان قد وصل إلى إيطاليا لحضور مهرجان سينمائيّ يُقام في جزيرة صقلية.
يُذكر أنّ الراحل حائز على 3 جوائز "إيمي" عن دوره في المسلسل الذي عرض طوال 6 مواسم.
وقد أطلّ Gandolfini في أعمال سينمائيّة كثيرة أخرى، أبرزها "Get Shorty" و"The Mexican" و"Zero Dark Thirty".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي