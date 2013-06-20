وفاة الممثل James Gandolfini عن عمر 51 عاماً

توفّي الممثل الأمريكيّ James Gandolfini، الذي اشتهر بدور "طوني سوبرانو"، في مسلسل "The Sopranos"، عن عمر ناهز 51 عاماً، إثر تعرّضه لأزمة قلبيّة، خلال وجوده في إيطاليا.

وأدّى Gandolfini دور زعيم "عائلة" سوبرانو الإجرامّة في المسلسل الذي يتناول موضوع المافيا الإيطاليّة في ولاية نيوجيرسي الأمريكيّة.

وتقول الأنباء إن Gandolfiniكان قد وصل إلى إيطاليا لحضور مهرجان سينمائيّ يُقام في جزيرة صقلية.

يُذكر أنّ الراحل حائز على 3 جوائز "إيمي" عن دوره في المسلسل الذي عرض طوال 6 مواسم.

وقد أطلّ Gandolfini في أعمال سينمائيّة كثيرة أخرى، أبرزها "Get Shorty" و"The Mexican" و"Zero Dark Thirty".