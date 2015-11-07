أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. العاهل المغربى يعلن عن تنفيذ مشروعات تنموية فى الصحراء

Google+ Print
بالصور.. العاهل المغربى يعلن عن تنفيذ مشروعات تنموية فى الصحراء بالصور.. العاهل المغربى يعلن عن تنفيذ مشروعات تنموية فى الصحراء

>أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء الجمعة عن إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية فى الصحراء، وذلك فى كلمة ألقاها من مدينة العيون الصحراوية، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

اليوم السابع -11 -2015

وتعهد العاهل المغربى بتحويل الأقاليم الصحراوية فى الجنوب المغربى إلى مركز للتبادل والتواصل مع إفريقيا جنوب الصحراء بما يضمن الأمن والاستقرار فى المنطقة.

اليوم السابع -11 -2015

وقال الملك محمد السادس فى كلمته إن "المغرب إذ يلتزم بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك، فإنه سيقوم مرة أخرى بالوفاء بوعوده أمام خيبة أمل الأعداء وحسرتهم".

اليوم السابع -11 -2015

وأكد أنه سيتم تنفيذ عدة مشروعات ستغير وجه الأقاليم الجنوبية، فى مقدمتها الطرق والموانئ و الطاقة، فضلا عن وضع منظومة قانونية جاذبة للمستثمرين.

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365