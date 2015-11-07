بالصور.. العاهل المغربى يعلن عن تنفيذ مشروعات تنموية فى الصحراء

>أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء الجمعة عن إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية فى الصحراء، وذلك فى كلمة ألقاها من مدينة العيون الصحراوية، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.

وتعهد العاهل المغربى بتحويل الأقاليم الصحراوية فى الجنوب المغربى إلى مركز للتبادل والتواصل مع إفريقيا جنوب الصحراء بما يضمن الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال الملك محمد السادس فى كلمته إن "المغرب إذ يلتزم بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك، فإنه سيقوم مرة أخرى بالوفاء بوعوده أمام خيبة أمل الأعداء وحسرتهم".

وأكد أنه سيتم تنفيذ عدة مشروعات ستغير وجه الأقاليم الجنوبية، فى مقدمتها الطرق والموانئ و الطاقة، فضلا عن وضع منظومة قانونية جاذبة للمستثمرين.



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