"واشنطن تايمز": داعش يخطط للتسلل إلى منطقة البلقان لزعزعة الاستقرار

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن تنظيم "داعش" يسعى، فيما يبدو، إلى التسلل إلى منطقة البلقان وإثارة عدم الاستقرار فى المنطقة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسئول دبلوماسى كبير قوله: إن أجهزة الاستخبارات فى كرواتيا رصدت قيام أحد قادة تنظيم "داعش" والموجود فى البوسنة بتنظيم صفوف عدد من العناصر المقاتلة التى كانت قد عادت إلى منطقة البلقان بعد انضمامها إلى داعش أو جبهة النصرة فى سوريا.

وأضاف المسئول، الذى رفض الكشف عن اسمه، أن الأجهزة الاستخبارية رصدت القيادى فى داعش بمنطقة البلقان فى الوقت الذى يتم فيه حاليا مراقبة العناصر العائدة إلى البلقان.

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