أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال تؤمن بأهمية التوصل إلى حل الدولتين

Google+ Print
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال تؤمن بأهمية التوصل إلى حل الدولتين الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال تؤمن بأهمية التوصل إلى حل الدولتين
أخبار أمريكا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى أن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بأهمية التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل ليس فقط من أجل تحقيق السلام ولكن أيضا لأمن إسرائيل على المدى الطويل. على حد قوله

وأضاف كيربى، فى تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى أن الوضع الحالى غير مستقر وان التيارات الحالية الموجودة على الأرض تُعرِض امكانية التوصل إلى حل الدولتين للخطر. وأوضح أن الولايات المتحدة تشجع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على اثبات التزام سياستهما بحل الدولتين.

وقال أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة الطرفين لتحقيق هذا الهدف إذا ما ثبتت جدية الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى المضى قدما نحو حل الدولتين.

وتابع كيربى أن المسالة تتعلق بالسياسات والخطوات الملموسة التى اسرائيل على استعداد لاتخاذها خاصة وان رئيس الوزراء الاسرائيلى بينيامين نتنياهو اكد عدم رغبته فى الوصول إلى حل الدولة الواحدة.

وشدد على أن وزير الخارجية الامريكى جون كيرى سيواصل البحث مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلى والأطراف الاقليمية أهمية التوصل إلى اتفاق بشان التوصل إلى حل الدولتين مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها ازاء الالتزام بتحقيق مثل هذا الهدف.

يذكر أن البيت الأبيض قد أقر أول أمس بأنه ليس من المرجح أن يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل إلى اتفاق بشان حل الدولتين قبل انتهاء فترة رئاسة باراك أوباما فى عام 2017.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365