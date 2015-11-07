الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تزال تؤمن بأهمية التوصل إلى حل الدولتين

أخبار أمريكا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى أن الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بأهمية التوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل ليس فقط من أجل تحقيق السلام ولكن أيضا لأمن إسرائيل على المدى الطويل. على حد قوله

وأضاف كيربى، فى تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى أن الوضع الحالى غير مستقر وان التيارات الحالية الموجودة على الأرض تُعرِض امكانية التوصل إلى حل الدولتين للخطر. وأوضح أن الولايات المتحدة تشجع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى على اثبات التزام سياستهما بحل الدولتين.

وقال أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة الطرفين لتحقيق هذا الهدف إذا ما ثبتت جدية الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى المضى قدما نحو حل الدولتين.

وتابع كيربى أن المسالة تتعلق بالسياسات والخطوات الملموسة التى اسرائيل على استعداد لاتخاذها خاصة وان رئيس الوزراء الاسرائيلى بينيامين نتنياهو اكد عدم رغبته فى الوصول إلى حل الدولة الواحدة.

وشدد على أن وزير الخارجية الامريكى جون كيرى سيواصل البحث مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلى والأطراف الاقليمية أهمية التوصل إلى اتفاق بشان التوصل إلى حل الدولتين مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها ازاء الالتزام بتحقيق مثل هذا الهدف.

يذكر أن البيت الأبيض قد أقر أول أمس بأنه ليس من المرجح أن يتوصل الفلسطينيون وإسرائيل إلى اتفاق بشان حل الدولتين قبل انتهاء فترة رئاسة باراك أوباما فى عام 2017.

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