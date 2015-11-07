ارتفاع حصيلة قتلى غارات على مدينة البوكمال السورية لـ 49 شخصا

قتل 49 شخصا على الاقل بينهم 31 مدنيا فى الغارات الجوية التى استهدفت الخميس مدينة فى شرق سوريا على الحدود مع العراق يسيطر عليها تنظيم داعش، وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد السورى لحقوق الانسان.

وكانت الحصيلة السابقة لهذه الغارات التى شنتها طائرات حربية مجهولة تبلغ 22 قتيلا بينهم طفلان. وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن السبت إن "عدد الشهداء المدنيين الذين تمكن المرصد من توثيق استشهادهم ارتفع إلى 31 على الأقل بينهم اربعة أطفال".

وتحدث عن "وجود 18 جثة متفحمة مجهولة الهوية جراء غارات شنتها طائرات حربية الخميس على مدينة البوكمال" فى محافظة دير الزور على الحدود مع العراق. ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كانت الجثث المتفحمة تعود لمقاتلين فى التنظيم.

واستهدفت الغارات مقار لتنظيم داعش فى وسط المدينة، حيث تكثر الاسواق الشعبية ما يفسر ارتفاع عدد القتلى المدنيين، بحسب عبد الرحمن.

وتشن طائرات تابعة للائتلاف الدولى بقيادة واشنطن وأخرى روسية غارات جوية تستهدف معاقل تنظيم داعش فى محافظة دير الزور التى تعد ثانى ابرز معاقل التنظيم فى سوريا بعد محافظة الرقة (شمال).

وأشار المرصد السبت إلى أن عدد القتلى "لا يزال مرشحاً للارتفاع بسبب وجود عشرات المفقودين والجرحى وبعضهم فى حالات خطرة".

ويسيطر التنظيم المتطرف على كامل محافظة دير الزور وعلى ابار النفط الرئيسية الموجودة فيها والتى تعد الاغزر فى سوريا، منذ العام 2013 فيما يتقاسم السيطرة مع قوات النظام على مدينة دير الزور، مركز المحافظة.

ويستخدم الجهاديون مدينة البوكمال الحدودية كمعبر لربط مناطق سيطرتهم فى سوريا بمناطق سيطرتهم فى العراق.

وتشهد سوريا نزاعا بدأ بحركة احتجاج سلمية ضد النظام منتصف مارس 2011 قبل أن يتحول إلى حرب دامية متعددة الأطراف تسببت بمقتل اكثر من 250 الف شخص وبتدمير هائل فى البنى التحتية بالإضافة إلى لجوء ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

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