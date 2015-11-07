أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء العراق يبحث مع المرجعيات الدينية الأوضاع بالبلاد

Google+ Print
رئيس وزراء العراق يبحث مع المرجعيات الدينية الأوضاع بالبلاد رئيس وزراء العراق يبحث مع المرجعيات الدينية الأوضاع بالبلاد

أفادت مصادر فى العراقية أن رئيس الحكومة حيدر العبادى وصل السبت، إلى محافظة النجف للقاء المرجعيات الشيعية العليا.

وأبلغت المصادر " أن العبادى وصل إلى النجف للقاء المرجعيات الشيعية الكبرى وهم الامام على السيستانى واسحاق الفياض وبشير النجفى ومحمد سعيد الحكيم كلا على حدة لمناقشة تطورات الاحداث فى البلاد وعملية الاصلاح والعلاقة بين السلطات الثلاثة فى البلاد".

ويواجه العبادى انتقادات شديدة من كبار المسئولين فى العراق على مالت الية جملة الاصلاحات التى اتخذها قبل اشهر وتجاوزهاعلى السلطات التشريعية للبرلمان العراقى فضلا عن أن تلك الاصلاحات لازالت بعيدة عن اعتقال واحالة الفاسدين الكبار إلى القضاء العراقى واسترداد الاموال المسروقة منهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك