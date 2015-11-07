رئيس وزراء العراق يبحث مع المرجعيات الدينية الأوضاع بالبلاد

أفادت مصادر فى الحكومة العراقية أن رئيس الحكومة حيدر العبادى وصل السبت، إلى محافظة النجف للقاء المرجعيات الشيعية العليا.

وأبلغت المصادر " أن العبادى وصل إلى النجف للقاء المرجعيات الشيعية الكبرى وهم الامام على السيستانى واسحاق الفياض وبشير النجفى ومحمد سعيد الحكيم كلا على حدة لمناقشة تطورات الاحداث فى البلاد وعملية الاصلاح والعلاقة بين السلطات الثلاثة فى البلاد".

ويواجه العبادى انتقادات شديدة من كبار المسئولين فى العراق على مالت الية جملة الاصلاحات التى اتخذها قبل اشهر وتجاوزهاعلى السلطات التشريعية للبرلمان العراقى فضلا عن أن تلك الاصلاحات لازالت بعيدة عن اعتقال واحالة الفاسدين الكبار إلى القضاء العراقى واسترداد الاموال المسروقة منهم

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