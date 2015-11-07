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سقوط 35 عاطلا بحوزتهم 6 بنادق و14 كيلو بانجو و13 ألف قرص مخدر بالقليوبية

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سقوط 35 عاطلا بحوزتهم 6 بنادق و14 كيلو بانجو و13 ألف قرص مخدر بالقليوبية سقوط 35 عاطلا بحوزتهم 6 بنادق و14 كيلو بانجو و13 ألف قرص مخدر بالقليوبية
شنت مديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية على مستوى أقسام ومراكز محافظة القليوبية، وأسفرت الحملة عن ضبط 35 عاطلا بحوزتهم 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش، و3 فرد وطلقات و14 كيلو بانجو، وكيلو و600 جرام حشيش، و13517 قرصا مخدرا، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية بالواقعة، وبمواجهتها اعترفوا بحيازتهما للأسلحة النارية والمواد المخدرة للآقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتها والهاتف للاتصال بعملائها.

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