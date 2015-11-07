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اليوم.. مؤتمر جماهيرى حاشد لقائمة "فى حب مصر" بالقليوبية

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اليوم.. مؤتمر جماهيرى حاشد لقائمة "فى حب مصر" بالقليوبية اليوم.. مؤتمر جماهيرى حاشد لقائمة "فى حب مصر" بالقليوبية
تعقد قائمة "فى حب " أول مؤتمر جماهيرى حاشد لها بالقليوبية مساء اليوم، بنادى المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة، بالصالة المغطاة بميدان المؤسسة فى تمام الساعة السادسة مساءً، لعرض البرنامج الانتخابى على أهالى المحافظة.

وقال اللواء حسن ناجى مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومنسق قائمة فى حب مصر بالقليوبية وأمين عام حزب الحرية، إنه من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور الآلاف من الأهالى بالمحافظة بدوائرها العشرة، داعيا جميع أهالى المحافظة للحضور، لافتا إلى أن المؤتمر سيعقد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية.

وأضاف ناجى أنه من المفترض حضور الاجتماع جميع المرشحين بقائمة فى حب مصر من جميع المحافظات المرحلة الثانية ( قطاع القاهرة – ووسط الدلتا ) الــ "45 فردا" وبمشاركة الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب ومرشحى مجلس النواب بالمقاعد الفردية على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر، أن عدد المرشحين بمحافظة القليوبية بقائمة فى حب مصر 7 وهم ( محمد زكريا محيى الدين - د محمد محمد سليم - محمود بدر - سولاف حسين درويش - فايزة محمود عبد الحافظ - هانى نجيب - رشاد عبد الحميد شكرى).
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مصر 365

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