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منتصر الزيات يزور محكمة طنطا فى ختام جولاته الانتخابية

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منتصر الزيات يزور محكمة طنطا فى ختام جولاته الانتخابية منتصر الزيات يزور محكمة طنطا فى ختام جولاته الانتخابية
أعلنت الحملة الرسمية لـ"منتصر الزيات"، المرشح لمنصب نقيب المحامين فى انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، عن زيارة ميدانية، اليوم السبت، إلى محكمة طنطا الابتدائية بمحافظة الغربية فى ختام جولاته الانتخابية.

وقال منسقو حملة "الزيات" بالغربية لـ"اليوم السابع"، إن برنامج الجولة يتضمن جولة ميدانية بغرف المحامين بمحكمة طنطا الابتدائية، يعقبها اجتماع خاص بين الزيات وأعضاء الحملة الانتخابية.
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