بعد وصول 31رحلة سياحية.. سائحون: شرم الشيخ وجهتنا دائما ونستغرب التهويل الإعلامي

عبر سائحون عن اصرارهم على زيارة مدينة شرم الشيخ، وقالوا انهم لن يتخلوا عنها كمدينة سياحية تحدث في قلوبنا وقلوب أطفالنا السعادة الغامرة ، فحادث الطائرة الروسية والذي طالما يتكرر فى أي مكان بالعالم لن يمنعنا أبدا عن الوصول إلى المدينة الساحرة ، هكذا قال سائحون اجانب فى مدينة شرم الشيخ .

وقال ” بوفل كلادوف ” ” روسى ” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وهو فى طريقه إلى مارينا اليخوت لمشاهدة الشعب المرجانية فى أعماق البحر الاحمر ” كيف يمكن ان امنع نفسى من زيارة مدينة شرم الشيخ ، فهى بالنسبة لى ولزوجتى المتعة التى نتظرها فى العام ” ، فيما قال مارك ودرسون ” بريطاني ” هذه ليست المرة الأولي لزيارة شرم الشيخ ، مشيرا إلى انه كتب علي صفحته عبر ” فيس بوك ” أن شرم الشيخ آمنة ولا يوجد أي مشاكل وأنه قضي أوقات سعيدة .

وقالت ” جوليت كاسن ” ” بريطانية ” ” هذه المرة الحادية عشر التي أقوم فيها بزيارة شرم الشيخ وأنها تشعر بالسعادة الغامرة التى تحدثها المدينة غير الطبيعية ” ، واردفت ” رفضت والوفد المرافق لنا العودة الى بلادنا ، وابلغنا سفارتنا بالقاهرة بعدم العودة الى بريطانيا الا بعد استكمال برنامج الرحلة ” .

وقالت ” نستغرب من التهويل الاعلامى من الاوضاع الامنية بشرم الشيخ “.

ويقول روداكوف الكسندر ” روسى ” ” ازور شرم الشيخ للمرة الاولى ، ولم اشعر ابدا بان هناك امرا غير طبيعى ، فبرنامج الرحلة يسير وفق ما هو مخطط من قبل الشركة المنظمة ، ونتمتع باوقاتنا كاملة ، كما انه لم يخالجنى اى شعور بالقلق من اى شىء مما رردته بعض من وسائل الاعلام فى الغرب “

ومن داخل مارينا اليخوت تحدث مديرها اللواء بحرى متقاعد محمود عبد الخالق ، مؤكدا استمرار الحركة السياحية بالمدينة ، واردف ” حتى الان الامور تسير بشكل طيب ” .

كما اشار الى أن هناك 4 أماكن فى شرم الشيخ يمارس من خلالها السائح الرياضات المائية المختلفة ، بطاقة تصل إلى نحو 350 يختا ،سعة الواحد تصل الى 40 شخصا

وأكد أن إجراءات التأمين للعبور إلى اليخوت تخضع لمعايير أمنية من خلال أجهزة فحص بالأشعة والتفتيش الذاتي .

ووصل مطار شرم الشيخ منذ صباح اليوم 31 رحلة سياحية من مختلف دول العالم ، فيما من المتوقع استمرار توافد الرحلات .