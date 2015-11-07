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لليوم الرابع.. تساقط أمطار متوسطة وخفيفة على الإسكندرية

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لليوم الرابع.. تساقط أمطار متوسطة وخفيفة على الإسكندرية لليوم الرابع.. تساقط أمطار متوسطة وخفيفة على الإسكندرية

تعرضت الإسكندرية صباح اليوم السبت ولليوم الرابع على التوالي لأمطار خفيفة ومتوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاه والسيارات أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة.

وقال المكلف بأعمال هيئة ميناء الإسكندرية اللواء فتحي طه إن عمليات مغادرة ووصول السفن والبواخر ورسوها على الأرصفة وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات تسير بصورة طبيعية ومنتظمة.

وتراكمت المياه ببعض الشوارع والميادين وطريق الكورنيش بالمدينة، وتواصل الأجهزة التنفيذية وسيارات الصرف الصحي سحب وكسح المياه من الشوارع وتسيير الحركة.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لمنع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية.

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