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أعشاب تخفف آلام الظهر وتقلل الالتهاب.. أبرزها الزنجبيل

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أعشاب تخفف آلام الظهر وتقلل الالتهاب.. أبرزها الزنجبيل أعشاب تخفف آلام الظهر وتقلل الالتهاب.. أبرزها الزنجبيل
تعانى 80% من الناس من آلام الظهر مرة واحدة على الأقل فى حياتهم، وهذا غالباً ما يؤدى إلى الحاجة إلى الأدوية والوصفات الطبية لتخفيف الألم، لكن هناك بعض الأدوية تسبب الإدمان مثل الترامادول والمورفين وكل منهم يحمل مخاطر وآثارا جانبية خطيرة.

وبسبب هذه المشاكل، أصبح كثير من الناس ينظرون فى مختلف الأعشاب التى يمكن أن تكون مفيدة لآلام الظهر، وتخفيف الألم بشكل فعال.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الامريكى “Health”، عن أن هناك نوعين من الأعشاب المذهلة التى تمثل مسكن قوى ومضاد للالتهابات، وبدون أى آثار جانبية، وتشمل:

1- الزنجبيل
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>يعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب شعبية لقدرته على تهدئة الغثيان وتعزيز الشهية للذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى، ومع ذلك، فإن واحدة من أقدم هذه الاستخدامات لهذه العشبة هى إنها تساعد فى تخفيف الألم عن طريق تهدئة الالتهابات أفضل من الأدوية المسكنة المضادة للالتهابات.

وأوضح الباحثون أن الزنجبيل يعمل بشكل أفضل عندما يتعلق الألم بالظهر مثل الأشخاص الذين يعانون من إصابات العضلات والتهاب المفاصل فى العمود الفقرى.

2- الكركم
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>أظهرت العديد من الدراسات أن الكركم يعتبر سوبر فودز الأعشاب، حيث أنه يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها السرطان.

وأوضح الباحثون أن الكركم لا تقتصر فوائده على ذلك فقط، لكنه يحتوى على العديد من المواد المضادة للأكسدة ومضادات الالتهاب التى تقلل من الشعور بالألم.
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مصر 365