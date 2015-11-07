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بالصور.. أم تلد أضخم طفل بالهند وزنه أكثر من 6 كجم

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بالصور.. أم تلد أضخم طفل بالهند وزنه أكثر من 6 كجم بالصور.. أم تلد أضخم طفل بالهند وزنه أكثر من 6 كجم
كشف تقرير نشرته صحيفة" ديلى ميل" البريطانية، عن أم هندية تدعى Firdous Khatun التى تبلغ من العمر 36 عاما تلد أضخم طفل فى الدولة، وعلى الرغم من حجم الطفل الضخم فوجئ الأطباء بولادته بسلاسة فى الولادة الطبيعية التى استغرقت 15 دقيقة فقط، كما أن الأطباء فى الهند أكدوا أنه أضخم طفل ولد فى الهند ويلقبونه بـ"الطفل المعجزة".

وحسبما جاء فى التقرير فإن السيدة Khatun وزنها 77.5كجم، أنجبت ثمانية أطفال فى المنزل وكانت أحجامهم طبيعية، ولكن عند ولادة الطفل التاسع نظرا لحجمه الضخم توجهت للمستشفى.

وقال الدكتور Dr Anjana Gupta، الذى أجرى ولادة الطفل المعجزة، إنه لديه 21 عاما من الخبرة ولم ير مولودا بهذا الحجم الضخم من قبل، وأنه لا يصدق ولادة الطفل كبير الحجم بسلاسة وفى غضون ثلاث دقائق كان فى يده، حيث إنه كان كبيرا جدا ولم أكن قادرا على مسكه بيدى، مشيرا إلى أنه الطفل يعانى من مشاكل فى الجهاز التنفسى هو والدته إلا أنه الآن بحالة جيدة.

كما جاء فى التقرير أن السيدة لم تكن مصابة بمرض السكرى، لأنه عادة يكون المسبب للسمنة فى الأطفال حديثى الولادة، كما أن الأطباء لا يعلمون السبب وراء حجم الطفل الكبير جدا، وعلى الرغم من أن زيادة الوزن غير صحية، إلا أن المعلومات الصحية للطفل على ما يرام، ويتم الاحتفاظ به فى وحدة رعاية الأطفال لمراقبة التطورات له.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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