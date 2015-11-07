مصرع وإصابة اثنين إثر تصادم دراجتين ناريتين في سوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

وكانت مديرية أمن سوهاج تلقت إخطارًا من مركز شرطة طهطا بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول كلاً من حموده علي محمود علي 18 عاما ويقيم بناحية نجع حمد دائرة المركز “جثة هامدة “. وصلاح عاصم عبد الكريم 28 عامًا ويقيم بناحية الجريدات، دائرة المركز مصاباً “بكسر بالفك والفخذ الأيمن وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالإنتقال والفحص وسؤال عبد الروؤف إسماعيل عمران محمد 54 عامًا مدير مركز شباب ويقيم بناحية نجع حمد دائرة المركز ( أحد أهلية المتوفي) قرر بأنه أثناء قيادة المتوفي دراجة بخارية “بدون لوحات معدنية” بناحية نجع حمد أصطدم بدراجة نارية أخرى “بدون لوحات معدنية” قيادة المصاب المذكور مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك. تحرر عن ذلك المحضر رقم 8557 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.