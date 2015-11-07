صاحب محل يقتل حماته ويطعن زوجته أثناء ضم حضانة الأطفال بعد خلافات أسرية

دفعت الخلافات الأسرية بين صاحب محل وزوجته موظفة بوزارة الرى، والتى انتهت إلى رفع الأخيرة دعوى طلاق ضد زوجها وضم حضانة الأطفال، إلى قيامه بالتعدى عليها ووالدتها بسلاح أبيض، الأمر الذى تسبب فى وفاة والدتها بعد تلقيها طعنتين، وإصابة زوجته بطعنة بالصدر، أثناء محاولتهم ضم الأطفال من مسكن الزوجية، فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل كشف تلك الجريمة، بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا، من الأهالى بحدوث مشاجرة ومتوفاة فى شارع عطفة جمال الدين، على الفور انتقل ضباط المباحث وتمكنوا بمعاونة الأهالى من ضبط "جمال الدين ح ب" 61 سنة، صاحب محل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وعليه أثار دماء.

وتبين من خلال التحريات أن المتهم قام بالتعدى على كلا من "نفيسة س س" 75 سنة، ربة منزل، والتى توفيت إثر اصابتها بطعنتين بالظهر، بينما اصاب زوجته "شيرين ه س" 35 سنة، موظفة بوزارة الرى، بطعنة بالصدر وجروح بفروة الرأس والرقبة، محدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأولى وإصابة الثانية.

وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بوجود خلافات بينه وزوجته "شيرين" بسبب خلافات زوجية وقيامها برفع دعوى طلاق وضم حضانة الأطفال، واليوم توجهت إلى منزل الزوجية وبصحبتها والدتها لأخذ أطفالها وهو ما أثار حفيظته فتعدى عليهما بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثا إصابتهما التى أودت بحياة الأولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.