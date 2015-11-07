الرئيس الصيني: علينا حل أزمة بحر الصين الجنوبي سلميًا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، إن الصين تصر دائما على ضرورة حل النزاع في بحر الصين الجنوبي سلميًا من خلال محادثات ولكن الحكومة عليها مسؤولية حماية سيادة البلاد وحقوقها البحرية.

وللصين مطالب متداخلة مع فيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة بحرية يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار سنويًا.

وأثارت عمليات استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين قلقا في المنطقة بشأن نواياها وفي الأسبوع الماضي أبحرت سفينة حربية أمريكية على بعد 12 ميلًا بحريا من جزيرة صناعية صينية في أرخبيل سبراتلي المتنازع عليه.

و بحسب رويترز قال شي في كلمة أمام جامعة سنغافورة الوطنية إن حرية المرور في بحر الصين الجنوبي لم ولن تكون مشكلة على الإطلاق ولكن تلك الجزر كانت دائما صينية.

وأضاف “الحفاظ على السيادة والحقوق البحرية بشكل ملائم ومعقول مسؤولية يجب أن تضطلع بها الحكومة الصينية .

“حقوق المرور أو الطيران لم تكن مطلقا مشكلة ولن تكون مشكلة لأن الصين أكثر من يحتاج إلى حرية المرور في بحر الصين الجنوبي.

“وعلى الرغم من أن بعض الجزر الصغيرة التي للصين سيادة عليها يحتلها آخرون فإن الصين ملتزمة دائما بحل المشكلة من خلال المفاوضات السلمية.

“الصين ملتزمة بالعمل مع الدول التي لها مصلحة مباشرة في القضية لحل النزاع على أساس احترام الحقائق التاريخية وفقا للقوانين الدولية من خلال المباحثات والمفاوضات.”

وقال شي إن الصين لديها الثقة والقدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي.