لأول مرة منذ 60 عام..زعيما الصين وتايوان يلتقيان للمرة الأولى

في قمة هي الأولى من نوعها يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره التايواني ما ينج جيو بسنغافورة التي تعد مكانًا محايدًا بين البلدين.

وتعتبر تلك هي القمة الأولى منذ أكثر من 60 عامًا بعد انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949 بعدما انتصرت قوات الحزب الشيوعي الصيني على أنصار مجلس الكوميتانج” جمهورية الصين” الذي لجأ إلى العاصمة التايوانية تايبيه منذ ذلك الحين.

يأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تشتعل فيه تايوان بالاحتجاجات من قبل مواطنين مطالبين باستقلال تايوان عن الصين مع اقتراب الانتخابات الذي يتنافس فيها الحزب الديمقرطي التقدمي المؤيد للاستقلال والأوفر حظًا للفوز في مواجهة الوطنيين الكوميتانج.