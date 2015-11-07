أمن أسيوط يضبط 5 مطلوبين بينهم هارب من المؤبد

شنت أجهزة الأمن بأسيوط حملة أمنية تمكنت خلالها من ضبط عدد من الأسلحة النارية والمتهمين الهاربين.

وكانت مديرية الأمن بالإشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بحملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 17 سلاحًا ناريًا، و 19 طلقة نارية مختلفة الأعيرة بحوزة 13 متهمًا.

كما أمكن ضبط 5 في قضايا مخدرات ما بين الإتجار والتعاطي، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين ضُبط عاملين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في 4 قضايا ( سرقة بالإكراه، مخدرات، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية) وأخيرًا ضبط 5 محكوم عليهم هاربين من أحكام جنائية بينهم متهم محكوم عليه بالمؤبد.