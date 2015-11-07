أهالى يوقعون إقرار إقامة على مسئوليتهم فى عقارات آيلة للسقوط بالإسكندرية

أنقذت الحماية المدنية، أهالى شارع أبو حيان بمنطقة الرمل أول بعد سقوط أجزاء من عقار، وتسبب ذلك فى انقطاع كابل الكهرباء وسقوطه فى الماء.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول الرمل بسقوط أجزاء من العقار خلف 25 شارع أبو حيان دائرة القسم ، حيث انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

بالفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق "بناء قديم – خالى من السكان" وسقوط سقف حجرة بالطابق الأخير حتى سطح الطابق الأرضى، مما أدى لقطع كابل الكهرباء المعلق على حائط العقار دون حدوث إصابات، فتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وشركة الكهرباء لإصلاح الكابل ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر عن ذلك محضر إدارى قسم شرطة أول الرمل.

من ناحية أخرى رفض أهالى 3 عقارات بمنطقة غربال بمحرم بك إخلاء منازلهم بعد سقوط أجزاء من أحد العقارات الخاصة بهم وتسببها فى تصدع باقى العقارات وعدم صلاحيتها للسكن .

حيث انهارت منذ قليل أجزاء من العقار رقم 25 شارع أُحد بمنطقة غربال، وبالفحص تبين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق "بناء قديم – خالى من السكان " ملك ورثة محروس م م وسقوط أجزاء من واجهة العقار دون حدوث إصابات.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط، وأشار مهندس الحى بصدور قرار هدم رقم 10/2006م وإخلاء العقار وكذا إخلاء العقارين المجاورين رقمى 23- 27 من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، إلا أنهم رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم

> تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة محرم بك.

وأخلت عمليات محافظة الإسكندرية العقار رقم 66 شارع المناشى دائرة قسم شرطة كرموز بعد انهيار أجزاء منه وتصدعه بسبب الأمطار، حيث انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته حوالى 75 مترا تقريباً، مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة واحدة "بناء قديم " ملك محمد عزيز "خالى من السكان عدا شقة واحدة"، وسقوط سقف الطابق الثالث وسلم العقار دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وأشار مهندس الحى بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة كرموز .

>وتصدعت عقارات جديدة بمحافظة الإسكندرية بسبب تساقط الأمطار الغزيرة وتسببها فى سقوط أجزاء من هذه العقارات.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة باب شرقى بسقوط أجزاء من العقار رقم 6 شارع الجرجانى - منطقة الحضرة.

وبالفحص تبين أن العقار مساحته حوالى 70 مترا، مكون من أربعة طوابق "بناء قديم - خالى من السكان" ملك محمد م ض وسقوط جدار غرفة بالطابق الأرضى دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة. تم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة باب شرقى .

وفى دائرة قسم شرطة العطارين سقطت أجزاء من العقار رقم 61 حارة عويضة - منطقة كوم الدكة

>وبالفحص تبين أن العقار مساحته حوالى 90 مترا، مكون من ثلاثة طوابق "بناء قديم - خالى من السكان" ملك محمد ع غ وسقوط سقف الدور الثالث والثانى وانهيار سلم العقار دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة

>وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة العطارين لسنة 2015 .

- معاناة الإسكندرية من الأمطار عرض مستمر.. تفاصيل انهيار 20 عقارا ومصرع سيدة وطفل وإصابة اثنين وتشريد عائلات لم تجد مأوى.. وبعض الأهالى يفضلون الموت على البقاء فى الشارع ويرفضون الإخلاء