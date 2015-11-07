"حصر أموال الإخوان" ترفض تظلم صفوان ثابت فى التحفظ على أمواله وممتلكاته

أكد مصدر قضائى مطلع، أن لجنة حصر وإدارة اموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية رفضت التظلم الذى تقدم به رجل الأعمال صفوان ثابت، منذ فترة، بعد قرار التحفظ على أمواله الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية، عدا شركة جهينة كونه مساهما فيها فقط.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رفض التظلم الخاص برجل الأعمال صفوان ثابت هو سر لجوئه إلى محكمة القضاء الإدارى وإقامة دعوى قضائية لإلغاء قرار التحفظ على أمواله، موضحا أن اتجاه إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى تكون عقب تقديم تظلم للجنة ورفضه، ومن ثم فإنه يتم اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى.

وكانت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت، خلال مؤتمر صحفى فى أغسطس الماضى، قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية، دون التحفظ على شركة جهينة، باعتبارها شركة مساهمة ولها أنشطة خيرية ستؤديها بشكل طبيعى أيضا.

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