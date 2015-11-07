نيابة البلينا بسوهاج تتحفظ على الأغذية المدرسية المتسببة فى تسمم 44 طالبا

قررت النيابة العامة بالبلينا الاستعلام من المستشفى المركزى عما إذا كان تم التحفظ على ثمة عينات قىء للمصابين من عدمه، وفـى الحالة الأولـى إرسال تلك العينات للمعمل المركزى بمديرية الصحة بسوهاج لفحصها، وعما إذا كانت تحتوى على ثمة مواد سامة من عدمه.

جاء ذلك فى واقعة المحضر رقم 6301 إدارى مركز البلينا والخاص بإصابة 44 طالبا وطالبة بمدرستى الساحل الإعدادية المشتركة وعمر بن الخطاب الإعدادية بنات الكائنة ببندر البلينا "بحالة إعياء"، ادعاء تسمم غذائى من الوجبات المدرسية "جبنة نستو وحلاوة طحينية".

كما كلفت النيابة، مفتش الأغذية بالانتقال للمدرستين "المشار إليهما" رفقة أحد الضباط والتحفظ على الأغذية المتواجدة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

فى نفس السياق، كلف الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بتشكيل للجنة للوقوف على أسباب تسمم التلاميذ بالمدرستين، ضمت اللواء نائب مدير أمن سوهاج للجنوب ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير الإدارة الصحية بالبلينا ومدير الإدارة التعليمية بالبلينا ومدير مستفسى البلينا المركزى .

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الطلاب المصابين 44 طالبا وطالبة، وتصرح للجميع بالخروج عقب تماثلهم للشفاء، تم فحص 5 قطع من جبنة مثلثات" شهية التى تم تقديمها للطلاب " وبالفحص الظاهرى لها وجد أنها متعفنة، ووجد ثمرة برتقال من ضمن مكونات الوجبة .

وقامت اللجنة بسحبها كعينات وتم إرسالها إلى معمل سوهاج المشترك بسوهاج للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية وخلوها من أى ميكروبات للتسمم الغذائى، كما تم سحب عينات قىء من المصابين، وتم إرسالها إلى المعمل المشترك بمعرفة مستشفى البلينا، كما تم سحب عينات من مياه الشرب بالمدرسة وإرسالها أيضا للتحليل .

هذا وقدم تم التحفظ على مخزن متعهد التوريد للأغذية الكائن بمركز جهينة، وتم سحب عينات من الكميات المتحفظ عليها وإرسالها للمعامل للتحاليل والتنبية على المورد بعدم التوزيع منها إلا بعد ورود التحاليل، وتم أخذ إقرار كتابى عليه بذلك.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا، يفيد بإصابة عدد من تلاميذ مدارس المرحلة الإعدادية بالبلينا بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية مدرسية وتم نقلهم للمستشفى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى قادها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب والرائد محمد أبوالعطا رئيس مباحث المركز، بوصول عدد 44 طالبا من مدرستى الساحل البحرى الإعدادية وعمر بن الخطاب الإعدادية مصابين بإعياء وقىء مستمر إلى مستشفى البلينا المركز، وتم حجزهم بقسم الباطنة بالمستشفى لتلقى العلاج .

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