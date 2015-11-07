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صيدلى يشوه وجه طفلة بسبب تنفس صناعى بسخان مياه وحقنة كورتيزون

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صيدلى يشوه وجه طفلة بسبب تنفس صناعى بسخان مياه وحقنة كورتيزون صيدلى يشوه وجه طفلة بسبب تنفس صناعى بسخان مياه وحقنة كورتيزون
استمرارا للإهمال الطبى وعدم الرقابة، تعرضت الطفلة سما أسامة إبراهيم 3 سنوات ومقيمة بمنطقة بشتيل دائرة قسم أوسيم، لحرق وتشويه وجهها بالكامل وإصابتها بحالة إغماء مستمرة.

وتعود تفاصيل الوقعة التى يرويها ياسر البحرواى أحد أقارب الطفلة، عندما ذهبت أم الطفلة سما إلى صيدلية بمنطقة بشتيل لإعطائها حقنة ضد الحساسية، وقام الشخص المتواجد داخل الصيدلية ويدعى "محمد . ش" بإعطائها حقنة أدت إلى حالة إغماء.

وأضاف البحراوى لـ"اليوم السابع"، أن الشخص المتواجد فى الصيدلية قام بعدها بإعطاء الطفلة حقنة كورتيزون فى الوريد، مما أصاب الطفلة بحالة انتفاخ فى جسدها.

وذكر البحراوى، أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل قام الموظف فى الصيدلية بأخذ الطفلة إلى داخل غرفة المعمل الموجوده بالصيدلية لإعطائها جلسة تنفس صناعى، فاكتشف أن الجهاز معطل، فقام بوضع ماء داخل سخان المياه "الكاتيل" ووجه إلى الطفلة لتستنشق البخار الساخن، وهو ما أدى إلى حرق وتشويه وجهها بعد سقوطه عليها، مؤكدا أن أسرة الطفلة حررت محضرا بالواقعة فى قسم شرطة أوسيم.

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مصر 365