وصول الدفعة الثانية من القوات الإماراتية المشاركة بتحرير اليمن

وصلت منذ قليل الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات عملية "عاصفة الحزم"، وذلك لتتسلم مهامها فى اليمن ضمن القوات المشاركة فى العملية.

كانت الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية غادرت الأراضى اليمنية بعد تحرير عدد كبير من المدن اليمنية التى كانت قد سيطرت عليها ميليشيات "الحوثى"، بالإضافة إلى استعادة أجزاء كبيرة من محافظة مأرب.

وتقوم القوات الإماراتية المشاركة فى عملية "عاصفة الحزم" على مساعدة قوات الشرعية فى اليمن فى دحر ميليشيات الحوثى واستعادة المدن التى سيطرت عليها هذ الميليشيات، عدن، لحج، أبين، الضالع، محافظة شبوه، بالإضافة إلى فرض السيطرة بشكل كامل على محافظة تعز التى تشهد الآن أعنف المعارك مع الميليشيات المتمردة على الشرعية.

ولى عهد دبى: عودة الدفعة الأولى لقوات الإمارات المشاركة فى اليمن غداً

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