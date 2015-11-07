هاشتاج "رايح شرم" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "شرم الشيخ آمنة"

تصدر هاشتاج "رايح شرم" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك لدعم السياحة وتعريف العالم بمدينة شرم الشيخ الحقيقية، ولدعم الدولة المصرية، فى المحنة التى تواجه مصر فى الوقت الحالى، وذلك عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء الأسبوع الماضى.

وشهد الهاشتاج تعليقات عديدة من المغردين مصطحبة بعض الصور التى تظهر طبيعة وسحر ولون الطبيعة والمظاهر الجمالية داخل المدينة السياحية، وانهالت العديد من الرسائل التى تبعث الطمأنينة على المواطنين وأن مصر قادرة على تأمين كافة المقيمين داخلها والقادمين من خارجها، وأن المصريين قادرون على مواجهة التحريض والمؤامرات ضد بلدهم.

فيما قال أحد المغردين، رايح شرم، ادعم شرم الشيخ، أحلى بلاد الدنيا بلادى، هشجع بلدى وأروح أنا وولادى، أتفسح وأكيد الأعادى، ولازم أقف معاكى"، فيما قال آخر "فى هذه الأوقات هيظهر المصرى الأصيل من المصرى الإخوانى"، "وعشان بحرها دا وحشنى هروح تانى"، يا جبروتك يا مصر، أنا مع مصر شرم الشيخ".

فيما شدد أحد المغردين قائلا "إننا نروح شرم ف ده واجب وطنى حاليا قبل ما يكون استجمام، نصيحة لأى حد ما راحش شرم قبل كده (هتشوف جنة على الأرض)، فيما علق آخر قائلا "شرم الشيخ آمنة مع جمال الطبيعة والناس هناك".

- رغم حادث الطائرة الروسية.. 75% نسبة الإشغالات بفنادق شرم الشيخ