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60 %من القراء يتوقعون نجاح الأجهزة الرقابية فى السيطرة على الأسواق

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60 %من القراء يتوقعون نجاح الأجهزة الرقابية فى السيطرة على الأسواق 60 %من القراء يتوقعون نجاح الأجهزة الرقابية فى السيطرة على الأسواق
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان، هل تتوقع نجاح جهود الأجهزة الرقابية فى السيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق؟، توقع غالبية القراء نجاح جهود الأجهزة الرقابية فى السيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وتوقع 60%من القراء نجاح جهود الأجهزة الرقابية فى السيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق، فى الوقت الذى استبعد فيه 39% من القراء نجاح جهود الأجهزة الرقابية فى السيطرة على ارتفاع الأسعار بالأسواق، بينما أعرب 1%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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