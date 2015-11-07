مديرية أمن البحيرة: تلقينا بلاغات بغرق 14 قرية بمياه الصرف الصحى

أعلنت مديرية أمن البحيرة فى بيان صادر لها اليوم عن تلقيها بلاغات بغرق 14 قرية بمراكز دمنهور وإدكو وأبو المطامير بمياه الصرف الصحى جراء ارتفاع منسوب المياه بالمصرف الخيرى والترع والمصارف الزراعية مما أدى إلى تسرب المياه للأراضى الزراعية ودخولها المنازل وتضرر الأهالى.

وذلك على النحو التالى بدائرة كل من مركز دمنهور "قراقص – سلام – جماع – كفر بنى هلال – نفره دربك – خضر – زرقون "، ومركز إدكو "القرية 6 – القرية 8" ومركز أبوالمطامير "النجيلى – أولاد الشيخ – العنانى – الخصمة".

وأضاف البيان أنه تم التنسيق مع محافظ الإقليم حيث أفاد باتصاله بالمهندس وزير الرى ووزير الحكم المحلى للعمل على خفض مناسيب القنوات الرئيسية الخاصة بالرى والمصارف الزراعية وفتح أى هويسات لخفض منسوب المياه بها، وتم الدفع بسيارات إدارة الحماية المدنية وماكينات رفع المياه إلى الأماكن المتضررة.

وتم الدفع بالقيادات الأمنية كل فيما يخصه لاحتواء الموقف والتواصل مع الأهالى والتنسيق مع الأجهزة المحلية والتنفيذية للمساعدة فى رفع الإضرار والعمل على تشغيل محطات الرفع الزراعية بكامل طاقتها.