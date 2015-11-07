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تقوى المناعة وتضعف القدرة الجنسية.. بتحب الكبسة اعرف أضرارها وفوائدها

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تقوى المناعة وتضعف القدرة الجنسية.. بتحب الكبسة اعرف أضرارها وفوائدها تقوى المناعة وتضعف القدرة الجنسية.. بتحب الكبسة اعرف أضرارها وفوائدها

الكبسة


> الكبسة من أشهر الأطباق الخليجية، التى انتشرت من دول الخليج إلى باقى أنحاء العالم العربى، وأصبحت تقدمها العديد من المطاعم فى وتصنعها ربات البيوت، وهذه الأكلة لها العديد من الأسماء المختلفة، فهى معروفة فى اليمن "بالمندى"، وأيضا متعارف عليه فى العديد البلاد بالمضغوط والبريانى والسليق.

مكونات الكبسة


>ويتم إعداد "الكبسة" ببعض المكونات المتواجدة فى المنزل ومنها، اللحم والأرز والبصل، والحمص المسلوق، والسمن وبهارات خاصة للكبسة، منها القرفة، والقرنفل المطحون، والزعفران وملح وفلفل وزبيب ولوز وبندق.

وهذه الوجبة أصبحت متواجدة على العديد من الموائد أثناء العزائم أو المناسبات، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من ، ولكن هل لمحتوياتها فوائد؟، وهل لها بعض الأضرار؟.

حول هذا، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الكبسة تعد من أشهر الأطباق ، وتحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، كالبروتين ومضادات الأكسدة.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول الكبسة له بعض الفوائد وأيضا يسبب بعض الأضرار، والأفضل تناولها بدون إسراف أو وضع الكثير من الدهون.

فوائد الكبسة


>- تناول الكبسة يسهم فى تنظيم انزيمات الجسم.
>- مضادات الأكسدة بمكوناتها تقوى الجهاز المناعى.
>- تناول الكبسة يزيد من نشاط الجسم، بسبب التوابل.
>- تؤخر ظهور الشيخوخة، وعلامات تقدم العمر.

الأضرار


>- كثرة تناول الكبسة يؤدى إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.
>- بسبب كثرة التوابل تتسبب فى زيادة نسبة ضغط الدم.
>- تخفض القدرة الجنسية للرجل والمرأة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون.
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مصر 365

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