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عشان تحمى أسرتك من السكر والبدانة بلاش فينو وتوست واعملى الفول فى البيت

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عشان تحمى أسرتك من السكر والبدانة بلاش فينو وتوست واعملى الفول فى البيت عشان تحمى أسرتك من السكر والبدانة بلاش فينو وتوست واعملى الفول فى البيت
ساهم اعتماد كثير من ربات البيوت على بعض البدائل الغذائية السريعة توفيرًا للوقت الذى تستغرقه فى إعداد الطعام بسبب كثرة المهام التى تقوم بها فى زيادة الإصابة بالأمراض مثل السمنة والبدانة.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد الخطيب، أخصائى علاج السمنة والنحافة، إنه ساهمت التغيرات السريعة وسرعة إيقاع الحياة العصرية فى تغير بعض العادات الغذائية الصحية إلى عادات أخرى تتواكب مع سرعة إيقاع الحياة، ولكنها تلحق ضررًا بصحة الإنسان، فعلى سبيل المثال:
>1) الانتقال من تناول الخبز البلدى إلى المخبوزات الجاهزة الفينو والتوست ومشتقاتها.
>2) بدلا من الفول المدمس المصنوع بالمنزل تحول الأمر إلى تناول الفول المعلب والمحفوظ المضاف إليه مواد حافظة وصبغات.
>3) استبدال اللحوم الطازجة باللحوم المصنعة.

واستكمل د. الخطيب قائلا: "ساهمت جميع العوامل السابق ذكرها وغيرها من المأكولات التى زاد إقبالنا على تناولها فى زيادة فرص الإصابة بإمراض مثل السكر والكولسترول والبدانة وزيادة الوزن".

ولذلك ينصح د. أحمد بأنه يجب على الأشخاص الاهتمام والتركيز بنوعية الغذاء والتفكير قبل تناول الأطعمة فى تناول الكمية المناسبة ومراعاة عدم الإفراط فى تلك المأكولات، مضيفا أنه يجب الحرص على أن تتضمن وجبة الطعام وجود خضراوات مثل الخيار والطماطم.

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مصر 365