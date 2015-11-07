فوائد المانجو تقاوم الشيخوخة وتحافظ على البشرة والشعر

المانجو من أهم أنواع الفواكه التى تتميز بلونها وأنواعها المتعددة الأخضر، كما أنها تتميز بطعم مميز ومثير يجعل الكثيرون يميلون لتناولها. المانجو لها فوائد صحية وتجمليه

> وتناول المانجو له العديد من الفوائد الصحية وأيضا التجميلية، ولذا ينصح بعض أطباء الجليدية بتناولها للحفاظ على صحة البشرة والجلد. المانجو تحتوى على مضادات للأكسدة وفيتامينات تحافظ على بشرتك

>وحول هذا، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن المانجو غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة وأهمها الحديد ومضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الهامة للصحة العامة وخاصة للبشرة كفيتامين أ وسى وب. المانجو تحتوى على فيتامين ب الذى يساعد على إمداد الشعر بالأكسجين

> وتتابع استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أن الفيتامينات المتواجدة فى المانجو تساهم بشكل كبير فى نمو الشعر وتجديد خلاياه، لأن وجود فيتامين "ب" يساعد على إمداد الشعر بالأكسجين، ولذا فتناولها يحد من تساقط الشعر. المانجو تجعلك شباب وتجدد خلايا بشرتك

>وتضيف استشارى الأمراض الجلدية د.نهى، أن تناول المانجو يساهم بشكل كبير فى الحد من ظهور علامات التقدم فى العمر، ولذا يمكنك تقطيع شريحة من المانجو ووضعها على بشرتك، ثم تقوم بغسل وتنظيف البشرة جيدا بالماء البارد بعد 10 دقائق، وستلاحظ الفرق.

شبكةعيونالإخبارية

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