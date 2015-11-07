أخبار عاجلة

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
ده كلام - ردة فعل سعد الصغير من " هدية سالي شاهين المفاجئة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

سرطان الثدى يهدد حياتك.. 6 نصائح لحمايتك

Google+ Print
سرطان الثدى يهدد حياتك.. 6 نصائح لحمايتك سرطان الثدى يهدد حياتك.. 6 نصائح لحمايتك
سرطان الثدى من الأمراض التى تصيب الكثيرين، ويمثل قلقا كبيرا للنساء، بسبب الخوف من شبح الاستئصال، كما أنه يصيب الرجال.

سؤال حول سرطان الثدى

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: أنا شابة أبلغ من العمر 25 عاما، وأمى أصيبت بسرطان الثدى وقامت باستئصاله، ومن خلال ما قراءته عن هذا المرض عرفت أنه يصيب الأشخاص المقربين من الشخص المصاب، ولذا أريد أن أتعرف على أفضل النصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى؟

نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى


>وحول هذا، تقدم الدكتورة نوران حسين استشارى الإشاعة الخاصة بالماموجرام، مجموعة من النصائح للسيدات لتجنب الإصابة بسرطان الثدى:
>1- عدم تناول الهرمونات بدون استشارة الطبيب وخاصة بعد انقطاع الطمث.
>2- تجنب تناول حبوب منع الحمل بدون الإشراف الطبى.
>3- تناول أغذية صحية وممارسة الرياضة.
>4- البعد عن التدخين.
>5- المداومة على إجراء الفحص الذاتى شهريا وأن تحرص السيدات على الفحص الإكلينيكى مرة واحدة كل ثلاثة سنوات على الأقل بعد بلوغ 20 سنة.
>6- وعندما تصل السيدات لسن 40، يجب إجراء فحص الماموجرام والفحوصات الإكلينيكية مرة كل عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365