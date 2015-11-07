سرطان الثدى يهدد حياتك.. 6 نصائح لحمايتك

سؤال حول سرطان الثدى

سرطان الثدى من الأمراض التى تصيب الكثيرين، ويمثل قلقا كبيرا للنساء، بسبب الخوف من شبح الاستئصال، كما أنه يصيب الرجال.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: أنا شابة أبلغ من العمر 25 عاما، وأمى أصيبت بسرطان الثدى وقامت باستئصاله، ومن خلال ما قراءته عن هذا المرض عرفت أنه يصيب الأشخاص المقربين من الشخص المصاب، ولذا أريد أن أتعرف على أفضل النصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى؟

نصائح لتجنب الإصابة بسرطان الثدى

>وحول هذا، تقدم الدكتورة نوران حسين استشارى الإشاعة الخاصة بالماموجرام، مجموعة من النصائح للسيدات لتجنب الإصابة بسرطان الثدى:>1- عدم تناول الهرمونات بدون استشارة الطبيب وخاصة بعد انقطاع الطمث.>2- تجنب تناول حبوب منع الحمل بدون الإشراف الطبى.>3- تناول أغذية صحية وممارسة الرياضة.>4- البعد عن التدخين.>5- المداومة على إجراء الفحص الذاتى شهريا وأن تحرص السيدات على الفحص الإكلينيكى مرة واحدة كل ثلاثة سنوات على الأقل بعد بلوغ 20 سنة.>6- وعندما تصل السيدات لسن 40، يجب إجراء فحص الماموجرام والفحوصات الإكلينيكية مرة كل عام.