طارق العشري يُجيب هل يتولى تدريب سموحة؟

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لنادي الشعب الإماراتي احتياجه لفترة من الراحة بعد "تجربة الإمارات القاسية" قبل الموافقة على أي عرض تدريبي.

العشري رحل من الإمارات بعد تجربة "قاسية" مع الشعب الإماراتي.

ومع رحيل العشري والعودة إلى مصر بدأت الأنباء والأخبار بخصوص تولي الشعري تدريب نادي سموحة بعد إقالة محمد يوسف.

سموحة أعلن رسميا رحيل محمد يوسف وتعيين ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بشكل مؤقت كمدير فني.

وعن هل يتولى تدريب سموحة قال العشري: "في حقيقة الأمر أنا احتاج إلى راحة الآن".

وأضاف "تجربة الإمارات كانت قاسية لأني تعودت على النجاح وهو ما لم يحدث في الإمارات".

وأتم "احتاج الآن إلى الهدوء والراحة قبل الاستقرار على الخطوة القادمة".